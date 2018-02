Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft für das vierte Quartal lägen im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der positive Ausblick hinsichtlich der Durchschnittserlöse laufe aber seinen eigenen Annahmen zu den Chancen des Sektors zuwider. Es sei daher interessant zu hören, wo genau IAG in diesem Jahr Luft nach oben sehe./tav/ajx Datum der Analyse: 23.02.2018

