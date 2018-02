Der expressive Bürokomplex der Raffinerie Schwechat, integral

geplant von ATP architekten ingenieure, ist ein neues Landmark

am Weg zum Wiener Flughafen



Wien (ots) - Das mit Jahresende nach nur 14 Monaten Bauzeit

fertiggestellte neue Office Building der OMV Raffinerie Schwechat

feierte seine Eröffnung. Der Bürokomplex wurde von ATP Wien nach

gewonnenem Realisierungswettbewerb integral geplant. "Ich komme mit

großer Freude hier in dieses Gebäude herein, zum einen, weil es ein

Projekt ist, das in budget und in time umgesetzt wurde, und zum

anderen, weil wir mit dem neuen Gebäude eine wirklich schöne

Visitenkarte für die Raffinerie Schwechat haben", sagte Thomas Gangl,

Leiter Business Unit Refining & Petrochemicals bei OMV.



In vier scheinbar übereinander schwebenden Baukörpern, die

teilweise von expressiven Betonstützen getragen werden, bietet der

13.000 qm große Komplex Platz für 300 Mitarbeiter_innen. Dem

technisch bedingten Erscheinungsbild als Brücken- und Stapelbau

liegt eine klare ästhetische Aussage zugrunde. Die skulpturale

Geste, so ATP-Projektleiterin, Architektin Birgit Reiterer, eröffnet

vielfältige Raumsituationen und Blickbeziehungen, Innenhöfe für

Tageslicht sowie einen repräsentativen hypostylen Vorplatz, der den

Zugang zur Raffinerie markiert.



Das Raumprogramm ist maßgeschneidert auf die im Gebäude

ablaufenden Prozesse. Eine intelligente Baukonstruktion sichert dazu

höchste Flexibilität in den Bürobereichen. Raffinerie-Leiter Wolfram

Krenn, dessen Mitarbeiter_innen sich seit der Fertigstellung bereits

einleben konnten, berichtete: "Das neue Bürogebäude erfüllt

einerseits die Anforderungen an ein modernes Arbeitsumfeld und

ergänzt andererseits durch seine ansprechende und moderne

Architektur die faszinierende Industriekulisse der Raffinerie

Schwechat auf ideale Weise."



Für die lebenszyklusorientierte, energieeffiziente Integrale

Planung in Zusammenarbeit mit der Sonderplanungsgesellschaft ATP

sustain wurde ein BIM-Modell als digitaler Zwilling mit allen

Eigenschaften und Verhaltensweisen des zukünftigen Gebäudes

erstellt. Unter Nutzung der örtlichen Gegebenheiten führt die

räumliche Überbauung zu einer ökologisch aufgewerteten

Flächennutzung. Für Energy-Upcycling nutzt man Abwärme in Form von

Dampf zur Energieversorgung des Gebäudes.



Zwtl.: ATP unter den Top 25 Architekturbüros - mit Kernkompetenz

Integrale Planung



Langjährige Erfahrung in der Integralen Planung nachhaltiger,

lebenszyklusorientierter Verwaltungsgebäude befähigen ATP,

hochflexible Bürolandschaften für Kommunikation und Kooperation zu

planen. ATP setzt kreatives Potenzial von mehr als 700

Mitarbeiter_innen dazu ein, auf den Kernprozess des Kunden

maßgeschneiderte Hochbauvorhaben zu realisieren. Der Erfolg ist

messbar: Das renommierte britische Magazin BD führt ATP unter den

Top 25 Architekturbüros weltweit.



[Download Bildmaterial] (https://www.ots.at/redirect/atp)



Rückfragehinweis:

Pressestelle ATP architekten ingenieure

Sven Kühne, Corporate Communications

+43 1 71164 910, presse@atp.ag



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16481/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: Pressestelle ATP architekten ingenieure

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055883

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055883.rss2