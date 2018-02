Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Fällt Ihnen auch auf, dass derzeit eine gewisse Welle an "gutmeinendem Input" zur Belebung der Börse kommt? Auch aus eher unüblichen Ecken. Ich bin bei solchen Dingen wie "Kapitalmarkt braucht neuen Schwung" natürlich nicht unglücklich, aber irgendwie ist es auch seltsam, weil der Ausgangspunkt immer unterschwellig darlegt, dass da derzeit was nicht passt oder nicht gründlich genug betrieben wird. Eine ähnliche Geschichte hab ich im privaten Grätzel-Umfeld: Dort (Althangrund, http://www.althangrund.wien ) will uns momentan eine "gutmeinende" diffuse Crowd sagen, dass das Grätzel eigentlich hässlich ist und wir uns doch über eine Verschönerung mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...