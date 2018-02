FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,33 Prozent auf 159,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um vier Basispunkte auf 0,67 Prozent.

Die am 4. März anstehende Parlamentswahl in Italien sorgt zumindest für leichte Verunsicherung. So stiegen die Renditen in Italien, Portugal und Spanien gegen den Markttrend an. Die Commerzbank erwartet, dass die Märkte in den nächsten Tagen zunehmend nervös werden, wenn die Wahlen stärker in den Blick rücken.

Die Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone im Januar haben die Anleihen nicht bewegt. Schließlich wurde eine erste Schätzung bestätigt. Die Inflationsrate ist von 1,4 Prozent im Dezember auf 1,3 Prozent im Januar gefallen. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/tos/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0136 2018-02-23/12:54