MINNEAPOLIS/WILTON (dpa-AFX) - Der US-Lebensmittelkonzern General Mills will sich in einem Milliardendeal den heimischen Tierfutter-Hersteller Blue Buffalo Pet Products einverleiben. General Mills bietet 40 US-Dollar je Aktie und damit rund 7,8 Milliarden US-Dollar für Blue Buffalo insgesamt, wie der Hersteller von Häagen-Dazs-Eis und Knack-&-Back-Brötchen am Freitag in Minneapolis mitteilte.

Blue Buffalo war zum US-Börsenschluss am Donnerstag knapp 6,7 Milliarden Dollar wert. Am Freitag legte der Aktienkurs des Unternehmens im vorbörslichen New Yorker Handel um mehr als 17 Prozent zu.

Blue Buffalo bietet Hunde- und Katzenfutter aus Fleisch, Obst und Gemüse an. Für General-Mills-Chef Jeff Harmening passt die Übernahme zu einem allgemeinen Trend. "Bei Tierfutter ist es wie bei der Nahrung für Menschen", sagte der Manager. Die Kunden verlangten immer mehr nach natürlichen und hochwertigen Produkten./stw/mis/jha/

ISIN US3703341046

AXC0138 2018-02-23/12:56