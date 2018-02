Paris - Der eine oder andere Anleger wundert sich derzeit womöglich über die jüngste Goldpreisentwicklung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Denn obwohl es in den vergangenen Wochen an den weltweiten Aktienmärkten recht turbulent zugegangen sei, habe sich das Edelmetall kaum vom Fleck bewegt; im Vergleich zur Vorwoche habe der Kurs sogar über 2 Prozent an Wert eingebüßt.

