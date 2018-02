München (ots) -



Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Montag, 26. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Rollentausch bei Familie Geiss: Nach dem Besuch eines skurrilen Fotostudios ist ausnahmsweise mal Robert so richtig in Shoppinglaune und macht Kuala Lumpur unsicher. Der Kapitän der Indigo Star macht sich bereits Sorgen um die Kapazitäten an Bord. Doch dann entdeckt Robert auch noch eine Motorradmesse.



Nächster Stopp Kuala Lumpur: Dort angekommen, geht es für Familie Geiss zum Fotografen. Doch das Fotostudio scheint alles andere als professionell. Miefiger Teppichboden, skurrile Leinwände und ein uralter Fotograf - ob da gute Fotos entstehen?



Kuala Lumpur hat es vor allem Robert angetan. Der Millionär ist im Kaufrausch und shoppt was das Zeug hält. Der Kapitän der Indigo Star sorgt sich bereits um den Platz an Bord, doch Robert ist nicht zu stoppen. Zudem findet er heraus, dass gerade eine Motorradmesse in der Stadt stattfindet. Die dort vorgestellten Harley Scooter sind eine absolute Neuheit unter den Zweirädern und dürfen an Bord der Indigo Star natürlich nicht fehlen.



