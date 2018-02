Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Freitag bis am Mittag die Anfangsverluste noch ausgebaut. Am Markt sei weiterhin eine hohe Nervosität zu spüren, heisst es im Handel. Beherrschendes Thema bleibt die Normalisierung der Geldpolitik durch die Notenbanken. Die soliden Zahlen der nun allmählich auslaufenden Bilanzsaison träten an den Märkten aufgrund der Zinsängste in den Hintergrund, meinte ein Beobachter.

Am Vorabend waren Kommentare von US-Notenbankmitglied James Bullard "gemischt" aufgenommen worden. Dieser hatte vor allzu schnellen Anhebungen der Zinssätze durch die Zentralbanken gewarnt. In der Eurozone hat sich derweil die Preisentwicklung Anfang des Jahres abgeschwächt, laut neuen Zahlen stiegen die Konsumentenpreise im Januar um 1,3%. Am Schweizer Markt stehen die SMI-Werte Swiss Re und Sika nach Jahreszahlen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12.00 Uhr 0,64% im Minus bei 8'909,99 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,62% auf 1'468,39 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,62% auf 10'258,39 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 27 im Minus und nur drei im Plus.

Die Swiss Re-Titel (+1,3%) legen gegen den Markttrend deutlich zu. Der Rückversicherer hat am Morgen für das Geschäftsjahr 2017 wegen umfangreicher Katastrophenschäden ...

