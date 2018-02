Frankfurt - Die zuletzt schlechter als erwartet ausgefallenen Konjunkturindikatoren im Euroraum haben zur Stabilisierung deutscher Renten beigetragen, berichtet Ulf Krauss von der Helaba.Rückenwind sei ebenfalls in Form leicht reduzierter Inflationserwartungen gekommen, was auf den höheren Euro/US-Dollar-Kurs sowie niedrigere Ölpreisnotierungen zurückzuführen gewesen sei. Wenn am Mittwoch die Euro-Verbraucherpreise für den Februar veröffentlicht würden, drohe keine negative Überraschung. Die Entwicklung der Energiepreise und entsprechende Basiseffekte würden vielmehr für einen erneuten leichten Rückgang der Euro-Teuerung sprechen. Damit dürfte allerdings das Tief für dieses Jahr ausgelotet sein.

