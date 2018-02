Wien - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) baut ihr Fondsgeschäft weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem sie erst Ende des vergangen Jahres die Semper Constantia Privatbank übernommen habe, setze die Bank ihre Einkaufstour in der Schweiz weiter fort. Für den Fondsanbieter LB (Swiss) Investment lege die LLB-Gruppe umgerechnet 26,1 Millionen Euro auf den Tisch. Damit verfüge die Bank nun über Standorte in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Durch die Übernahem werde das im Fondsgeschäft verwalteten und administrierten Vermögen des Instituts auf über 27 Milliarden Euro steigen.

