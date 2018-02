u.a. mit Gerald Hüther, E.U.v. Weizsäcker, Helga Kromp-Kolb, Corinna Milborn, Vandana Shiva, Otto Scharmer, Byron Katie, Ali Mahlodji



Wien (ots) - Über 10.000 Teilnehmer faszinierte der 1. Pioneers of Change Online Summit, der im März 2017 Inspiration und Visionen für eine nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft verbreitete. Der diesjährige Online Summit findet statt vom 1. bis 11. März 2018 mit 34 herausragenden Persönlichkeiten und Pionier*innen.



Zwtl.: 24 Stunden Visionen - 11 Tage lang



Jeden Tag erhalten registrierte Teilnehmer*innen des Online Summits 3 sehr persönliche Video-Interviews mit den Expert*innen per E-Mail in ihr Postfach, kostenfrei abrufbar für 24 Stunden. Die Videos werden in einer Facebook-Gruppe und in großen Video-Calls diskutiert.



Zwtl.: Online meets Offline



Ideen zu Systemwandel und Potenzialenwicklung werden aber nicht nur online diskutiert. Parallel zum Online Summit finden mehr als 120 Regionaltreffen statt, um Visionen für positive Zukunftsalternativen zu finden und zu leben: [www.pioneersofchange-summit.org/regionaltreffen] (http://www.pioneersofchange-summit.org/regionaltreffen)



Zwtl.: Über die Pioneers of Change



Seit 2010 unterstützt Pioneers of Change Menschen auf dem Weg zu einer sinnvollen Gestaltungskraft im Kontext des globalen Wandels. Der Lerngang Pioneers of Change bietet angehenden Social Entrepreneurs und Nachhaltigkeits-Engagierten eine einjährige Ausbildung, die von der UNESCO Kommission als "Dekadenprojekt für nachhaltige Bildung" ausgezeichnet wurde. Einige Erfolgsprojekte des Lerngangs sind zum Beispiel Soulbottles, Greenshirts oder das Tau Magazin . Mehr über die Pionier*innen auf [https://pioneersofchange.org/pionierinnen/] (https://pioneersofchange.org/pionierinnen/)



[Trailer Gerald Hüther - Pioneers of Change Online Summit] (https://www.youtube.com/watch?v=NZGciDpfxEk)



