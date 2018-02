Berlin (ots) - Die zweite Runde der Tarifverhandlung für die rund 800.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe findet kommende Woche am 28. Februar und am 1. März 2018 in Berlin statt. "Wir gehen von schwierigen Verhandlungen aus, weil das Forderungspaket der IG BAU eine Kostenbelastung der Arbeitgeber von rund 30 % bedeuten würde. Das können wir unmöglich leisten." So Frank Dupré, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe und Verhandlungsführer für die beiden Arbeitgeberverbände, den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und den Zentralverband Deutsches Baugewerbe.



Die Tarifverhandlung findet statt am 28. Februar und 1. März 2018 (Beginn: 11.00 Uhr) im Swissotel Berlin (Augsburger Straße, 10789 Berlin). Unser Verhandlungsführer, Frank Dupré, steht kurz vor Beginn der Tarifverhandlung für ein Statement zur Verfügung.



Sie erreichen uns vor Ort: Dr. Ilona K. Klein: 0172 2144601.



OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33001 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33001.rss2



Pressekontakt: Dr. Ilona K. Klein Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentralverband Deutsches Baugewerbe Kronenstr. 55-58 10117 Berlin Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420 eMail klein@zdb.de