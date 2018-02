Liebe Leser,

gar nicht erfreut reagierten die Aktionäre kurz nach Veröffentlichung der neuen Zahlen der Deutschen Telekom. Die Notierung des DAX-Titels ging am Donnerstag erst einmal auf Tauchstation, nachdem der Konzern das Finanzergebnis für das vierte Quartal 2017 bzw. das Gesamtjahr 2017 veröffentlicht hatte. Offensichtlich kamen die neuen Zahlen nicht besonders gut an, um es einmal so auszudrücken! Was zeigt der Blick auf die Eckdaten? Hier die Übersicht über die von der Deutschen ... (Peter Niedermeyer)

