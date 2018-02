In den Achtelfinals der Europa League spielt Borussia Dortmund gegen den FC Salzburg und RB Leipzig gegen Zenit Sankt Petersburg. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im schweizerischen Nyon.

Die Hinspiele finden am 8. März, die Rückspiele am 15. März 2018 statt. Die Viertelfinals sind am 5. und 12. April, die Halbfinals am 26. April und 3. Mai, das Finale der Europa League ist am 16. Mai im Stade de Lyon.