FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.716,30 +0,18% +1,51% Euro-Stoxx-50 3.430,82 -0,03% -2,09% Stoxx-50 3.048,79 -0,03% -4,06% DAX 12.470,29 +0,07% -3,46% FTSE 7.241,68 -0,15% -5,66% CAC 5.301,44 -0,15% -0,21% Nikkei-225 21.892,78 +0,72% -3,83% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,33 +65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,54 62,77 -0,4% -0,23 +3,5% Brent/ICE 66,03 66,39 -0,5% -0,36 -0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,25 1.332,07 -0,1% -1,83 +2,1% Silber (Spot) 16,61 16,61 -0,0% -0,00 -1,9% Platin (Spot) 995,10 997,50 -0,2% -2,40 +7,1% Kupfer-Future 3,21 3,24 -1,0% -0,03 -2,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen deutet sich ein positiver Wochenausklang an. Händler nennen als Grund für die gute Stimmung die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Unter den Anlegern habe die Angst vor steigenden Zinsen etwas nachgelassen, heißt es. Die Zehnjahresrendite war schon am Donnerstag zurückgekommen und sinkt am Freitag um weitere 3 Basispunkte auf 2,90 Prozent. Das Thema Zinsen bleibt nichtsdestotrotz aktuell. Am Freitag werden mehrere Vertreter der US-Notenbank auf einer Konferenz der University of Chicago sprechen. Überdies ist ein Auftritt des Präsidenten der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, in Los Angeles angekündigt. Die Aussagen der Notenbanker dürften sorgfältig auf etwaige Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve überprüft werden.

Unter den Einzelwerten legen die Aktien von HP und Hewlett Packard Enterprise vorbörslich um 6,1 und 9,4 Prozent zu. Die beiden mittlerweile unabhängigen Unternehmen aus der Hewlett-Packard-Familie haben am Donnerstag nach Börsenschluss überzeugende Quartalsauweise vorgelegt. Die Aktien von Intuit werden vorbörslich noch nicht gehandelt, haben aber am Donnerstag im nachbörslichen Geschäft mit einem Verlust von 3,5 Prozent auf den enttäuschenden Ausblick des Softwareanbieters reagiert. First Solar verbilligen sich um 3,4 Prozent. Der Solarpanelhersteller verbuchte zwar einen geringeren Verlust als befürchtet, enttäuschte aber mit der Umsatzentwicklung. Universal Display stürzen um 12,2 Prozent ab. Der Hersteller organischer lichtemittierender Diodentechnik verfehlte bei Vorlage der Geschäftszahlen zum Abschlussquartal 2017 mit seinem Ausblick klar die Konsenserwartungen zur Erlösentwicklung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

DE/Volkswagen AG, Eckdaten zum Jahresergebnis, Wolfsburg

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte sind zur Mittagszeit am Freitag in eine uninspirierte Seitwärtsbewegung übergegangen. Die Indizes dümpeln dabei um die Vortagesschlussstände, nachdem es anfangs noch nach moderaten Zugewinnen ausgesehen hatte. Potenzielle Unterstützung kommt von der Anleihe- und der Währungsseite. Die Renditen an den Anleihemärkten kommen nach ihren jüngsten Aufschlägen merklich zurück. Der Euro gibt nach seiner Erholung am Vortag wieder nach auf knapp 1,23 Dollar. Ein niedrigerer Euro verbessert die globale Wettbewerbsposition der Unternehmen, niedrigere Anleihezinsen machen Anleihen weniger attraktiv als Alternative zu Aktien. Klare Tagesgewinner sind Aktien aus dem Telekomsektor mit plus 1,7 Prozent. Der Versorgerindex liegt an zweiter Stelle mit einem Plus von 0,9 Prozent. Aktien beider Branchen gelten als negativ mit der Entwicklung der Renditen korreliert, legen also tendenziell zu, wenn die Renditen sinken. Im Telekomsektor gewinnen BT Group nach einer Hochstufung 4,4 Prozent, gefolgt von Deutsche Telekom mit plus 2,9 Prozent. Der französische Automobil-Zulieferer Valeo (-10,1 Prozent) hat 2017 trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient. Im Sog von Valeo verlieren auch die Kurse der Konkurrenten Continental und Faurecia jeweils rund 2 Prozent. Bei Swiss Re (plus 1,7 Prozent) war der Gewinneinbruch nicht so schlimm wie befürchtet. Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain (plus 2,3 Prozent) hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesteigert. Für IAG geht es um 4,7 Prozent nach unten. Die Fluglinie hat 2017 zwar einen Rekordgewinn verzeichnet und zudem einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 Millionen Euro angekündigt. Allerdings überzeugt nach Aussage von Bernstein Research die Kostenseite nicht. In Madrid ist der Kurs der Bekleidungskette Inditex massiv unter Druck geraten und verliert fast 6 Prozent. Neue Nachrichten zu dem Unternehmen sind am Markt aber nicht bekannt. Für Royal Bank of Scotland (RBS) geht es nach dem Geschäftsausweis um 4,3 Prozent nach unten. Einnahmen und bereinigter Gewinn hätten enttäuscht, sagen die Analysten von Jefferies.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2305 -0,19% 1,2286 1,2319 +2,4% EUR/JPY 131,44 -0,12% 131,56 131,74 -2,8% EUR/CHF 1,1497 -0,03% 1,1502 1,1516 -1,8% EUR/GBP 0,8812 -0,25% 0,8816 1,1317 -0,9% USD/JPY 106,81 +0,08% 107,09 106,95 -5,2% GBP/USD 1,3965 +0,07% 1,3934 1,3940 +3,4% Bitcoin BTC/USD 10.189,20 +2,37% 9.854,90 9.939,11 -29,06

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Südostasien und Australien hat am Freitag eine positive Stimmung geherrscht. Quer durch die Region dominierten nach den Vortagesverlusten zum Teil deutliche Aufschläge das Börsengeschehen. Untermauert wurde die positive Stimmung von der leichten Erholung des US-Dollar zum Yen. In Tokio führte der Öl- und Kohlesektor dank steigender Rohstoffpreise den Markt mit einem Plus von 3,5 Prozent an. Am japanischen Rentenmarkt fielen die Renditen etwas. Die japanische Notenbank hatte das Volumen ihrer Wertpapierkäufe über die verschiedenen Laufzeiten unangetastet belassen. In Schanghai waren vor allem Kohle- und Stahlwerte gesucht. Im Versicherungssektor kletterten Ping An und China Pacific um 1,3 bzw. 2,3 Prozent, nachdem der drittgrößte chinesische Versicherungskonzern Anbang unter staatliche Kontrolle gestellt worden war. Das Unternehmen soll aber nicht verstaatlicht werden. Gegen den ehemaligen Chef des Versicherungskonzerns, Wu Xiaohui, werde wegen "Wirtschaftsverbrechen" ermittelt, hieß es. Gesucht waren auch Titel mit Bezug zur neu geplanten Sonderwirtschaftszone Xiongan südlich von Peking. Die Papiere des Zementlieferanten BBMG kletterten um 1,5 Prozent, in Hongkong gar um 6,4 Prozent. Beijing Hanjian Heshan schnellten nur gebremst vom Tageslimit um 10 Prozent in die Höhe.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen zum Ende der Woche leicht an. Die Credit-Strategen der Commerzbank verweisen darauf, dass das geringe Angebot das Bild verzerre. So sei das Nettoangebot im Februar noch immer negativ und das Gesamtvolumen von 13,9 Milliarden Euro weit entfernt von den Volumen der vergangen vier Jahre. Der allgemeine Mangel an Papieren aus dem Investment-Grade-Bereich dürfte zur relativen Stärke beigetragen haben, die in den vergangenen Wochen zu beobachten gewesen sei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz strebt Squeeze-Out und Delisting bei Euler Hermes an

Der Versicherer Allianz plant ein weiteres Angebot für die restlichen Aktien ihrer Tochtergesellschaft Euler Hermes. Dann strebt die Allianz einen sogenannten Squeeze-Out an, also das Herausdrängen der Minderheitsaktionäre. Euler Hermes soll danach von der Börse genommen werden, wie der DAX-Konzern am Freitagmorgen mitteilte.

BMW will Elektro-Mini in China mit Great Wall fertigen

BMW ist auf der Zielgeraden zur Produktion von elektrischen Minis mit einem neuen Partner in China. Zusammen mit Great Wall Motor plant der Premiumhersteller ein Gemeinschaftsunternehmen zur lokalen Fertigung künftiger Modelle der Marke Mini. Die Gespräche seien fortgeschritten und eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, teilte der DAX-Konzern mit.

Rhön Klinikum erreicht eigene Ziele - Optimistisch für 2018

Rhön-Klinikum hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele beim Umsatz und operativen Ergebnis erreicht. Für 2018 stellt der Klinikbetreiber ein leichtes Umsatzplus in Aussicht, während der Gewinn um mindestens ein Fünftel deutlich überproportional zum Umsatz steigen soll.

Xing erhöht Gewinn und schweigt zum Thema Sonderdividende

Der Karrierenetzwerk-Betreiber Xing hat das Jahr 2017 dank eines erheblichen Mitgliederwachstums erfolgreich abgeschlossen. Es seien zwei Millionen neue Mitglieder gewonnen worden, teilte die Xing AG mit. Der Gesamtumsatz legte um 26 Prozent auf 187,8 Millionen Euro zu, das EBITDA wuchs um 22 Prozent auf 58,4 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 26 von zuvor 24 Millionen Euro. Mit den Ergebnissen hat Xing die Markterwartungen erfüllt. Allerdings sieht es so aus, als würde der Konzern in diesem Jahr keine Sonderdividende ausschütten.

Telefonica Deutschland erwartet Gewinnschub von Digitalisierung

Telefonica Deutschland rechnet mittelfristig dank positiver Effekte aus der digitalen Transformation mit weiteren Zuwächsen bei der Rendite. Das Geschäft um das Internet der Dinge, kurz IoT, dürfte bis 2022 zu seinem zusätzlichen Umsatzbeitrag von 200 Millionen bis 300 Millionen Euro führen, stellte das Unternehmen anlässlich des Kapitalmarkttages in Aussicht.

BVB steigert im 1. Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich

Der Bundesligaclub Borussia Dortmund (BVB) hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr 2017/18 deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und den Konzerngewinn mehr als verdoppelt. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz in den sechs Monaten per Ende Dezember um 45,6 Prozent auf 311,8 Millionen Euro. Bereinigt um Transfererlöse aus dem Wechsel von Spielern zu anderen Clubs stieg der Konzernumsatz um 3,9 Prozent auf 175,6 Millionen Euro, wie die Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA mitteilte. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 39,4 Millionen nach 15,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Lieferando-Mutter Takeaway kauft in Osteuropa zu

Der niederländische Essenslieferdienst-Konzern Takeaway verstärkt das Geschäft mit zwei kleineren Zukäufen in Osteuropa. In Bulgarien übernimmt Takeaway den Essenslieferdienst BGmenu und in Rumänien die Oliviera. Der Unternehmenswert der Transaktionen liegt bei 10,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Takeaway.com NV, die in Deutschland unter der Marke Lieferando agiert, will in beiden Ländern massiv investieren.

Iberdrola will Schutz für Minderheitsaktionäre von Siemens Gamesa

Iberdrola will mehr Schutz für die Minderheitsaktionäre der Siemens Gamesa Renewable Energy SA. Der spanische Versorger zählt mit seinen 8 Prozent Anteil selbst zu dieser Gruppe. Außerdem möchte Iberdrola die Zusicherung, dass das Windkraftunternehmen seine Zentralen in Spanien behält.

Standard Life verkauft Versicherungstochter in Milliardendeal

Milliardentransaktion in der Versicherungsbranche: Der britische Vermögensverwalter Standard Life Aberdeen plc ist sein kapitalintensives Versicherungsgeschäft losgeworden. Die britische Phoenix Group kauft die Standard Life Assurance Ltd für 2,93 Milliarden Pfund.

Pearson schreibt wieder schwarze Zahlen - Dividende gesenkt

Der britische Medienkonzern Pearson ist im vergangenen Jahr auch dank seines Sparkurses wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, wird aber dennoch seine Dividende erheblich kürzen. Pearson will nun eine Schlussdividende von 12 Pence je Aktie ausschütten, womit die Gesamtjahresdividende 17 Pence beträgt. Im Vorjahr lag die finale Dividende bei 34 Pence und im Gesamtjahr damit bei 52 Pence je Anteilsschein.

RBS erzielt ersten Jahresgewinn seit zehn Jahren

Die Royal Bank of Scotland (RBS) ist 2017 nach zehn Jahren in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt - trotz eines Verlusts im Schlussquartal. Zum Jahresergebnis trugen deutlich niedrigere Rechtskosten bei. Die mehrheitlich staatliche Bank verbuchte im vierten Quartal einen operativen Verlust von 583 Millionen Pfund nach einem Fehlbetrag von 4,06 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum.

Luftfahrtkonzern IAG will Kapazitäten profitabel ausbauen

Der Luftfahrtkonzern IAG mit den Fluggesellschaften British Airways und Iberia will seine Sitzkapazitäten in diesem Jahr deutlicher ausweiten als in der mittelfristigen Planung vorgesehen und dabei trotzdem das Betriebsergebnis verbessern.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.