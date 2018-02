Hameln (ots) -



Kartenausschnitte, Streckenbeschreibungen, fahrradfreundliche Unterkünfte, Gastronomiebetriebe sowie Tipps für den Aufenthalt am Weser-Radweg - das alles bietet das neu aufgelegte Weser-Radweg Serviceheft für die Saison 2018. Der kostenfreie Tourenplaner ist sowohl bei der Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V. in Hameln als auch bei den regionalen Partnern vor Ort erhältlich.



Ausgezeichnete Qualität - seit Frühjahr 2017 offiziell mit der Zertifizierung als 4-Sterne-Qualitätsradroute vom ADFC - erwartet die Radfahrer auf dem Weser-Radweg auf einer Streckenlänge von rund 515 Kilometern zwischen Hann. Münden im Weserbergland und Cuxhaven an der Nordsee. Neben der eigenen Internetseite unter www.weserradweg-info.de sowie der Weser-Radweg App ist das kostenfreie Weser-Radweg Serviceheft ein weiteres Angebot mit dem sich Interessierte über den Radweg umfassend informieren können. Die gesamte Qualitätsradroute wird in dem beliebten Tourenplaner auf insgesamt 15 Einzeletappen kurz und übersichtlich mit allen Informationen zu aktuellem Wegeverlauf, Unterkunftsmöglichkeiten und mit Streckendetails vorgestellt und die Planung der Radtour entlang der Weser erleichtert.



"Wir freuen uns, dass wir mit unserem Serviceheft den Radfahrern umfangreiche Informationen zum Weser-Radweg bieten können" erklärt Petra Wegener, Geschäftsführerin der Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V., "die Beliebtheit des handlichen Tourenplaners, der für die Kunden kostenfrei erhältlich ist, ist ungebrochen und zeigt sich in den täglich in der Infozentrale eingehenden Kundenanfragen bei uns". Das Weser-Radweg Serviceheft wird im Rahmen der Weser-Radweg Infozentrale Kooperation vom Weserbergland Tourismus e.V. in Zusammenarbeit mit den anrainenden Regionen entlang der Weser (Mittelweser-Touristik GmbH, Touristikgemeinschaft Wesermarsch, Landkreis Osterholz, BTZ Bremer Touristik-Zentrale, Erlebnis Bremerhaven GmbH und Cuxland Tourismus) alle zwei Jahre neu produziert und vertrieben.



Weitere Informationen zum Weser-Radweg sowie das kostenfreie Serviceheft sind bei der Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V. unter der Telefonnummer 05151/930039, im Internet unter www.weserradweg-info.de oder bei den regionalen Partnern vor Ort erhältlich.



Pressekontakt: Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V. Jessica Dolle, Deisterallee 1, 31785 Hameln, Fon: 05151/930050, Fax: 05151/930033 E-Mail: presse@weserradweg-info.de, Internet: www.weserradweg-info.de