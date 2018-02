Bad Marienberg - Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG ("RWZ") und die Landgard Blumen & Pflanzen GmbH & Co. KG ("Landgard") haben die geplante Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Raiffeisen Gartenbau GmbH & Co. KG ("Raiffeisen Gartenbau") aufgegeben, so das Bundeskartellamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...