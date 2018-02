Auf dem BEE-Neujahrsempfang in Berlin freute sich der wohl neue Wirtschafts- und Energieminister, wie gut die Ausschreibungen als Marktmechanismus funktionieren. Zugleich betonte Altmaier, dass die Energiewende in Deutschland nur mit neuen Stromleitungen auch ein Erfolg werden kann.Nach dem scheidenden Präsidenten des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Fritz Brickwedde, und seiner designierten Nachfolgerin Simone Peter war Peter Altmaier der Hauptredner auf dem BEE-Neujahrsempfang am Donnerstag in Berlin. Letzterer soll im Falle der Zustimmung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag im ...

