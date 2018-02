Die umstrittene digitale Währung Bitcoin ist am Donnerstag wieder unter die psychologisch bedeutende Marke von 10.000 Dollar gesunken. Vom Erholungshoch am 20. Februar hat die Mutter aller Kryptowährungen damit bereits 1.700 Dollar verloren. Die Risiken einer größeren Kurskorrektur der jüngsten ... The post Bitcoin erneut auf Talfahrt - droht jetzt der Übergang in den freien Fall? appeared ...

Den vollständigen Artikel lesen ...