Eigentlich wollte der Luftfahrtkonzern vor ein paar Wochen die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki übernehmen. Der Deal platzte aber. Doch auch ohne die österreichische Airline will IAG deutlich zulegen.

Die British-Airways-Mutter IAG will ihr Flugangebot in Europa wie viele Rivalen nach einen Gewinnplus kräftig ausweiten. Das Sitzplatzangebot solle 2018 um 6,7 Prozent wachsen, kündigte die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London an. Vor allem sollen die irische Konzerntochter Aer Lingus und der jüngste Ableger Level mehr Langstreckenflüge über den Atlantik anbieten.

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. In London verlor die IAG-Aktie bis zur Mittagszeit rund fünf Prozent an Wert und war damit größter Verlierer im Londoner Leitindex FTSE 100. Dabei hatte Konzernchef Willie Walsh am Morgen eine höhere Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm über eine halbe Milliarde Euro angekündigt.

Mit dem Ausbau des Flugangebots reagiert ...

