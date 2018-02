Am 23. Februar 1893 erhielt Rudolf Diesel ein Patent für einen Verbrennungsmotor. 125 Jahre später ist die Zukunft des nach ihm benannten Antriebs offener denn je.

Der Motor, der seinen Namen trägt, ist eine Jahrhundert-Erfindung. Rudolf Diesel ist 34 Jahre alt, als er am 23. Februar 1893 ein Patent auf seine neue "Wärmekraftmaschine" erhält, das er ein knappes Jahr zuvor angemeldet hatte. Ausgestellt ist es vom Kaiserlichen Patentamt in Berlin, es trägt die Nummer 67207 - Betreff: "Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen." Der Beginn eines Welterfolgs.

Der Diesel gilt lange als eines der Paradebeispiele deutscher Ingenieurskunst. Und heute? Der Antrieb ist wie nie zuvor in seiner Geschichte in Verruf geraten. Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe nennen ihn nur noch mit dem Beiwort "schmutzig" - vor allem alte Dieselfahrzeuge verpesteten mit ihren Abgasen die Luft in den Städten. Der VW-Abgas-Skandal mit gefälschten Werten zum Ausstoß von Schadstoffen hat das Image nicht nur des Diesels beschädigt. Die gesamte Autoindustrie ist in eine Vertrauenskrise geschlittert.

Immer weniger vor allem private Kunden entscheiden sich für einen Diesel als Neuwagen, die Neuzulassungen sind seit Monaten auf Talfahrt. Und nun drohen auch noch Fahrverbote in Städten, in denen Schadstoff-Grenzwerte ...

