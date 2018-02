München (ots) -



- Sendetermin: Sonntag, 25. Februar 2018, um 18:00 Uhr bei RTL II



Machen die Akkus von Elektroautos im Winter vorzeitig schlapp? GRIP will es wissen und testen drei Modelle bei extremen Temperaturen. Außerdem: "Det sucht einen Wagen mit Automatikgetriebe", "Helges Top 3 der krassen Schneemobile", "GRIP bei der Behördenauktion in Düsseldorf", "Kia Stinger versus Audi S5 Turbo" und "Dubai Supersprint."



Rennfahrer und Instruktor Jan Seyffarth und Niki Schelle wollen wissen: Wie stark ist der Akku von Elektroautos wirklich und stimmen die Reichweiten-Angaben der Hersteller? Mit einem VW e-Up, einem Renault Zoe und einem Hyundai I-ONIQ Elektro machen sich Jan und Niki auf den Weg in den Bayerischen Wald, um dort Reichweite und Fahrverhalten von Elektroautos im Schnee zu testen.



Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für GRIP-Zuschauerin Leva ein günstiges Auto mit Automatikgetriebe. Ihr Budget ist mit 1.000 Euro extrem niedrig. Det checkt auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen Opel Vectra, einen Mitsubishi Carisma und einen Golf III.



GRIP-Testfahrer Helge macht sich auf die Suche nach den abgefahrensten Schneemobilen der Marke Eigenbau. Da kommt eine Mischung aus Motorrad und Ski-Doo mit satten 150 PS gerade recht. Außerdem findet er einen Bob mit Motorradmotor. Der dritte Untersatz war mal ein harmloser Ford Ka, der zur Pistenraupe umgebaut wurde. Welcher Eigenbau ist Helges Favorit?



Einmal im Monat versteigert die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen ehemalige Dienstfahrzeuge. Die ausgemusterten Wagen der Landesdienststellen kommen unter den Hammer. Mit dabei sind außerdem noch sichergestellte, eingezogene und beschlagnahmte Autos. Ein Eldorado für Schnäppchenjäger.



Kann ein Koreaner in der gehobenen Mittelklasse ernsthaft eine Konkurrenz für Premiumhersteller sein? Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle testen den neuen Kia Stinger V6 Bi-Turbo mit 370 PS und den Audi S5 Turbo mit 354 PS. Ist der Newcomer Kia Stinger besser als sein Image?



Beim "Dubai Supersprint" versammeln sich die stärksten, seltensten und teuersten Autos der Welt an einem Fleck. Am Start sind Hypercars wie ein Bugatti Veyron mit über 1.000 PS, ein für den Straßenverkehr umgebauter Aston Martin Vulcan mit über 800 PS und ein Pagani Zonda R Roadster.



"GRIP - Das Motormagazin" am 25. Februar 2018 um 18:00 Uhr bei RTL II



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



