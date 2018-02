Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum trotz guter Konjunktur schwach

Der Preisdruck in der Eurozone ist im Januar trotz guter Konjunktur schwach geblieben. Mit 1,3 Prozent liegt die jährliche Inflationsrate immer noch deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp 2 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 31. Januar. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, zog im Januar nur leicht an.

Bauindustrie nach jüngsten Daten optimistischer für 2018

Die deutsche Baubranche ist zuversichtlicher für die Entwicklung im laufenden Jahr, nachdem die Umsatzzahlen für 2017 besser ausgefallen sind als erwartet. Insgesamt spreche im Bauhauptgewerbe "alles dafür", dass die bisherige Umsatzprognose für 2018 von nominal plus 4 Prozent übertroffen werde, erklärte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) in Berlin.

Sandknappheit in Deutschland könnte Baukosten in die Höhe treiben

Sand gibt es in Deutschland reichlich - trotzdem drohen Engpässe bei der Verfügbarkeit des Massenrohstoffs die Baukosten in die Höhe zu treiben. Grund dafür seien zunehmende Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Sand, teilte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) am Freitag mit. Dafür wiederum sind unter anderem die höheren Grundstückspreise verantwortlich.

DIHK hält Steuerentlastungen nach Rekordüberschuss für überfällig

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat den jüngsten Rekord beim Staatsüberschuss zum Anlass für einen erneuten Ruf nach Steuerentlastungen genommen. "Der Rekordüberschuss ist Ergebnis des Fleißes vieler Menschen in gut aufgestellten Unternehmen. Dieser Überschuss ist aber auch ein Zeichen dafür, wie überfällig steuerliche Entlastungen sind", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

VÖB fordert für EU-Budgetberatungen Kontinuität der Förderpolitik

Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) hat angesichts des am Freitag stattfindenden EU-Gipfels eine schnelle Vereinbarung über die künftige Haushaltspolitik verlangt, um eine Beeinträchtigung der Förderprogramme zu vermeiden. "Die Förderpolitik der Europäischen Union ist ein wichtiger Bestandteil des EU-Haushaltes", betonte VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge.

Nahles will als Parteichefin nicht in Kabinett eintreten

Die designierte SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles will nicht als Ministerin in das Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten. "Wir wollen ein Machtzentrum schaffen für die SPD, Raum für unsere Themen, Raum für Zukunftsdebatten jenseits der Regierung", sagte Nahles bei einer Fragerunde mit Internetnutzern auf Facebook. Damit ist bis auf Olaf Scholz, der das Finanzressort übernehmen soll, noch unklar, welche Minister die SPD zu stellen gedenkt, sollte sie von der Basis grünes Licht erhalten.

ING: Markt unterschätzt mögliches SPD-Nein zu "GroKo"

Nicht nur die Wahl in Italien am 4. März sehen die Devisenexperten der ING als potenzielles Risiko für den Euro, sondern auch die Abstimmung der SPD-Parteimitglieder über ein Zustandekommen einer großen Koalition (GroKo) mit der CDU. Der Markt preise nicht zur Genüge ein, dass die SPD-Parteibasis einer großen Koalition eine Absage erteile. Die Wahrscheinlichkeit dafür beziffern die Experten auf 40 bis 50 Prozent. Sollte es dazu kommen, werde möglicherweise Kanzlerin Angela Merkel zurücktreten.

Juncker: Äußerung zu Finanzturbulenzen nach Italien-Wahl war "irreführend"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine Äußerung zu möglichen Finanzmarktturbulenzen nach der Parlamentswahl in Italien zurückgezogen. "Ich denke, ich bin vollkommen missverstanden worden", sagte Juncker am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. Die EU-Kommission gehe davon aus, dass es nach der Wahl eine handlungsfähige italienische Regierung geben werde. "Was ich gestern gesagt habe, war irreführend. Ich bin nicht besorgt".

Grünen-Chefin fordert Weisung an Autobauer zur Diesel-Nachrüstung

Einen Tag nach der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht über Fahrverbote verlangt Grünen-Chefin Annalena Baerbock verpflichtende Nachrüstungen an Dieselautos. "Der Bundesverkehrsminister hat es jetzt in der Hand und muss die verpflichtende Weisung an die Autobauer erteilen, die betroffenen Fahrzeuge auf eigene Kosten technisch nachzurüsten", sagte sie der Rheinischen Post.

Merkel lehnt blaue Plakette für Diesel trotz Kritik nach wie vor ab

Ungeachtet der Kritik der Bundesverwaltungsrichter will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) keine blaue Plakette einführen, um die Luft in Innenstädten zu verbessern. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer erklärte in Berlin lediglich, die Bundesregierung tue viel, um die Luft sauberer zu machen und Fahrverbote für Selbstzünder zu vermeiden.

Merkel bei Gebertreffen zur Unterstützung der Sahel-Truppe in Brüssel

Vor dem EU-Gipfel berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Brüssel mit internationalen Vertretern über eine stärkere Unterstützung für die Anti-Terror-Truppe in der Sahelzone in Afrika. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bekräftigte am Freitag, dass die EU ihren Beitrag zu der Truppe auf 100 Millionen Euro verdoppeln will. "Frieden bedarf finanzieller Unterstützung", betonte sie.

