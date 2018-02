Der Robo-Advisor von Fundamental Capital ist anders als andere Vermögensverwaltungen - denn hier wird nicht wie üblich in ETFs oder Fonds, sondern direkt in ausgewählte Aktien investiert. Über FondsDISCOUNT.de erhalten Investoren sogar eine Prämie.Sie möchten wie die Börsenlegende Warren Buffett in Aktien investieren, doch Sie haben weder Zeit für das erforderliche Research noch das Geld für einen individuellen Vermögensverwalter? Dann könnte der neue Robo-Advisor von Fundamental Capital interessant sein. Dahinter steht eine digitale Vermögensverwaltung, die vorrangig den europäischen und amerikanischen Aktienmarkt per Big-Data-Analyse nach vielversprechenden Titeln scannt und die nach Value-Investing-Grundsätzen aussichtsreichsten 15 bis 25 Einzelpapiere in einem Portfolio bündelt. Durch den Einsatz von quantitativen Modellen und selbstlernenden Algorithmen ermöglicht Fundamental Capital somit den direkten Zugang zu den besten Unternehmen der Welt. Ziel ist es, eine höhere Wertentwicklung als der MSCI World Index zu erzielen. Das klingt nachvollziehbar? Gemäß Warren Buffet kann genau das den Erfolg eines Investments ausmachen. "Es ist nicht notwendig, außergewöhnliche Dinge zu tun, um außergewöhnliche Resultate zu erzielen", so ein beliebtes Zitat des Star-Investors.

