In der Spirituosen-Branche geht der Trend - je nach Dicke des Geldbeutels - zu qualitativ hochwertigen Drinks. Das machen sich kleinere Destillerien zunutze: Nach dem Gin-Hype soll nun edler Korn den Markt erobern.

Alkohol am Arbeitsplatz - für Nina Lang ganz normal. Die junge Frau trinkt von Beruf wegen regelmäßig. Mit einer Pipette und einem Glas ausgestattet steigt sie in den Lagerkeller hinab und zapft aus schweren Holzfässern Kostproben. Korn und Whisky - aber alles nur zur Qualitätskontrolle, versteht sich. Lang ist Destillateur-Meisterin bei der Schlitzer Destillerie in Osthessen. Die Brennerei ist nach eigenen Angaben eine der ältesten Brennereien weltweit. Die Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1585.

Heute hat sich das kleine Unternehmen mit 20 Mitarbeitern - angesiedelt in mit Fässern vollgestopften denkmalgeschützten Bauten - erfolgreich in einer Nische eingerichtet. Die Brennerei bedient auch einen Trend: handwerklich hergestellte und hochwertige Spirituosen. Nach Craft-Bier kommen nun zunehmend Craft-Spirituosen auf den Markt.

"Wir liefern nicht für den Massenmarkt, sondern konzentrieren uns auf unsere Stärken: handwerklich hergestellte Spirituosen mit hoher ...

