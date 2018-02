Die Niederlande fordern in Folge des Brexits eine Kürzung des EU-Haushalts. Bei einem Treffen beraten die 27 bleibenden EU-Länder erstmals die künftige Finanzierung der EU nach dem Brexit.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte fordert eine Kürzung des EU-Haushalts nach dem Austritt Großbritanniens. "Wir müssen den Haushalt modernisieren. Damit können wir Geld freimachen und für neue Prioritäten ausgeben wie den gemeinsamen digitalen Markt, für die Sicherung der Außengrenzen, dem Kampf gegen Cyber-Kriminalität", sagte Rutte am Freitag vor dem informellen EU-Gipfel in Brüssel. "Wir müssen also neue Gelder freischaufeln und gleichzeitig das Budget senken, da Großbritannien austritt." Dadurch fallen für den EU-Haushalt Zahlungen in Milliardenhöhe weg.

Dem widersprach der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajania. Es gebe zahlreiche neue Aufgaben in der EU, die bezahlt werden müssten. "Wir brauchen deshalb mehr Geld", sagte der konservative italienische Politiker. Er forderte eine eigene ...

