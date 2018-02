BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung führt Gespräche wegen des Einstiegs eines ausländischen Investors beim Netzbetreiber 50Hertz. "Es ist bekannt, dass es ein Interesse ausländischer Investoren gibt an dem Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz", erklärte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung nehme auf diese Vorgänge keinen Einfluss. Es seien Gesprächswünsche geäußert und deshalb Gespräche geführt worden. Das seien jedoch interne Gespräche, zu deren Inhalt sie keine Angaben mache.

Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, die Bundesregierung kämpfe gegen den Einstieg eines chinesischen Netzbetreibers bei 50Hertz. Ziel der Chinesen sei es, einen Anteil von 20 Prozent zu erwerben. Verkäufer ist dem Bericht zufolge der Infrastrukturfonds IFM Investors, der mit 40 Prozent an 50Hertz beteiligt ist und einen 20-Prozent-Anteil verkaufen möchte. Die restlichen 60 Prozent hält demnach der belgische Netzbetreiber Elia.

Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, versucht das Bundeswirtschaftsministerium den Einstieg zu verhindern. Demnach hat Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig bereits mit 50Hertz-Anteilseigner Elia Kontakt aufgenommen. Ziel der Gespräche mit Elia sei es, die Belgier davon zu überzeugen, den zum Verkauf stehenden 20-Prozent-Anteil von IFM Investors zu übernehmen - statt der Chinesen.

Prüfgrenze liegt bei 25 Prozent

Alemany machte zur Nationalität des potenziellen Investors keine Angaben. Auch nicht zu den Gesprächspartnern. Natürlich müssten alle Verkäufe den Regeln des Wettbewerbsrechts beziehungsweise des Außenwirtschaftsrechts entsprechen, sagte sie. Die Sprecherin verwies zudem auf die Möglichkeit der sektorübergreifenden Investitionsprüfung. Diese sei ab einem Erwerb von 25 Prozent der Stimmrechte möglich. Alemany verwies auch auf die Meldepflicht bei Investitionen in sogenannte kritische Infrastrukturen. Die Schwelle liege aber auch hier bei 25 Prozent.

Deutschland habe auf EU-Ebene zusammen mit Italien und Frankreich eine Initiative eingebracht, um Investitionsprüfungen ausweiten zu können, erklärte Alemany. Das Ministerium hoffe, dass die Gesetzgebung dazu bis Ende 2018 verabschiedet werde. Dann würde die Möglichkeit bestehen, etwa bei staatlich gelenkten Firmenübernahmen ausländischer Investoren eine Prüfung vorzunehmen und den Einstieg oder die Übernahme gegebenenfalls zu verbieten. Natürlich stimme es, dass die Firmenübernahmen chinesischer Investoren "enorm zugenommen haben in den letzten Jahren, gerade in strategischen Industriebereichen", sagte Alemany.

Der für den Norden und Osten Deutschlands zuständige Netzbetreiber 50Hertz hatte 2016 laut neuesten verfügbaren Zahlen einen Umsatz von rund 1,29 Milliarden Euro erzielt und lag damit leicht unter dem Ergebnis von 2015 mit rund 1,5 Milliarden Euro.

