Düsseldorf (ots) - Mit einem Zentralumsatz von 1,695 Milliarden Euro in Deutschland und in den europäischen Landesgesellschaften schließt ElectronicPartner das Geschäftsjahr 2017 mit einem Plus von 2,5 Prozent ab. Dabei entfallen 1,310 Milliarden Euro auf den Kernmarkt Deutschland, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,6 Prozent entspricht. Die Niederlande, Österreich und die Schweiz erwirtschafteten gemeinsam 385 Millionen Euro und verbesserten sich damit gegenüber 2016 um 2,1 Prozent.



ElectronicPartner zählt zu den größten Handelsunternehmen für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, IT und Telekommunikation in Europa. Unter anderem gehören die Fachmarktlinie MEDIMAX, die Fachhandelsmarke EP: sowie das Technologienetzwerk comTeam zur Verbundgruppe.



Die aktuellen Geschäftszahlen hat ElectronicPartner zum Start der eigenen Messe in Düsseldorf bekannt gegeben. Rund zehntausend Besucher informieren sich an diesem Wochenende bei 200 Ausstellern über aktuelle Produkttrends für den Elektronikhandel und über die Leistungen der Verbundgruppe.



"2017 hat ElectronicPartner 80jähriges Bestehen gefeiert. Auch unser Jubiläumsjahr mit einem Umsatzplus abzuschließen, ist aus zwei Gründen ein großartiger Erfolg. Zum einen zahlen sich viele Konzepte aus, in die wir in den letzten Jahren investiert haben. Zum anderen hat sich das Wettbewerbsumfeld in der Vergangenheit immer weiter verschärft. Wir ergänzen unsere Erfahrung und unsere gesunde Unternehmensstruktur mit innovativen Ideen, um erfolgreich zu agieren - das gelingt uns zum wiederholten Mal", ordnet ElectronicPartner Vorstand Karl Trautmann das Ergebnis ein.



Weitere Informationen unter www.electronicpartner.com



OTS: ElectronicPartner GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31371 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31371.rss2



Pressekontakt: ElectronicPartner Handel SE Unternehmenskommunikation Simone Erkens Mündelheimer Weg 40 40472 Düsseldorf E-Mail: serkens@electronicpartner.de Telefon: 0211/4156-510 www.electronicpartner.com