Bei der Herstellung von Kunststoffhalbzeugen für den Thermoformprozess spielt die Qualitätssicherung eine besondere Rolle. Auch beim Kunststoffplatten- und Folienhersteller Senoplast aus Piesendorf, Österreich. Abstimmungsschleifen, Farbjustierungen und -kontrollen sowie Labortests gehören hier zum Alltag. Das Unternehmen beliefert unter anderem Hersteller aus den Bereichen Auto- und Wohnmobil, Nutzfahrzeuge, Möbel sowie Reisegepäck und Freizeit mit Kunststoffplatten und -folien für das Thermoformen. Denn in der Regel ist es so, dass ein Kunde ein Musterteil in einer bestimmten Farbe einreicht, in der er ein Produkt herstellen will. Die Aufgabe von Senoplast ist dann, eine Platte oder Folie herzustellen, mit der das jeweilige Produkt nach dem Thermoformen genau diese Farbe aufweist. Bei den besonders anspruchsvollen Effekt- und Metallicfarben hängt die Farbbeurteilung von vielen Faktoren ab: von den Lichtverhältnissen (Kunst- oder Tageslicht), der Tageszeit und dem Wetter, dem Betrachtungswinkel und eben auch von der individuellen Farbwahrnehmung. Deshalb kommt es auch vor, dass einige Kunden extra zur Farbabnahme anreisen. "Dann braucht es manchmal mehrere Abstimmungsschleifen, bis der Kunde ganz zufrieden ist", erklärt Günter Klepsch, Geschäftsführer von Senoplast.

Qualitätssicherung ist das A und O

Dafür betreibt sein Unternehmen auch erheblichen Aufwand. Dazu gehören die Spritzgießmaschinen, mit denen Farbtests durchgeführt werden, und mehrere Thermoformanlagen, die für Qualitätskontrollen der laufenden Produktion dient. Marco Grugger, Werksleiter bei Senoplast, erläutert den üblichen Prozess vom Musterteil bis zur fertigen Platte oder Folie: "Zunächst versuchen wir die Farbe des Musterteils zu matchen. Dazu scannen wir es und erstellen eine Grundrezeptur. Dann fahren wir Verdünnungsreihen, wobei wir uns der Musterteilfarbe stetig annähern. Und dann werden Spritzgussmuster erstellt anhand derer wir schauen, ob wir schon am Ziel sind. Gegebenenfalls korrigieren wir noch nach. Anschließend beginnen wir in der Extrusionsanlage mit der Produktion. Muster daraus senden wir dem Kunden zur Freigabe beziehungsweise laden ihn dazu ein, woraufhin wir das Ganze nochmal nach Kundenwunsch korrigieren." Während der Produktion prüfen Inline-Farbmessgeräte kontinuierlich. Zusätzlich wird je nach Produkt etwa jede Stunde bis eineinhalb Stunden eine Farbmessung durchgeführt.

Weitere Instrumente zur Qualitätssicherung sind die Thermoformanlagen. Damit sollen beim verfahrensbedingten Verstrecken etwaige Verunreinigungen zutage treten. Der Prozess wirkt dabei wie eine Lupe, weil ...

