Das Kaufinteresse gegenüber dem US-Dollar kehrte zum Ende der Woche zurück und so steht der EUR/USD am heutigen Tag um 1,2300 unter Druck. EUR/USD Aufwärtsbewegung in der Nähe der 1,2350 begrenzt Der Spike in die Mitte der 1,2300 verblasste schnell. Das FOMC Sitzungsprotokoll fiel am Mittwoch etwas hawkish aus und nach dem EZB Sitzungsprotokoll ließ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...