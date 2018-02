Clavister och Enea Demonstrerar Virtualiserad "Secure SD-WAN"- lösning Under Mobile World Congress 2018

STOCKHOLM, Feb. 23, 2018 /PRNewswire/ --

Clavister (NASDAQ: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, kommer att demonstrera en virtualiserad Secure SD-WAN-lösning på toppen av Eneas NFV-plattform under Mobile World Congress 2018.

Att bygga en WAN-infrastruktur är vanligtvis en tidskrävande uppgift som ofta resulterar i en statisk, dyr och osäker miljö. Clavisters virtualiserade Secure SD-WAN-lösning eliminerar dessa problem genom att erbjuda en mjukvarubaserad tillämpning som både är kostnadseffektiv, flexibel och med inbyggd hög säkerhetsnivå. Detta har möjliggjorts tack vare Clavisters långa erfarenhet av att tillgodose globala telekomkunders höga krav på prestanda och säkerhet.

"Vi är väldigt glada över att kunna presentera en högintressant tillämpning tillsammans med Enea under Mobile World Congress vid en så intressant tidpunkt där virtualiserade lösningar nu börjar kommersialiseras på allvar. En lösning som eliminerar de stora utmaningarna vid WAN-implementeringar och som körs på Eneas NFV Core- och NFV Access-plattformar är en idealisk kombination som adresserar en starkt växande marknad", säger Erik Engström, Vice President för området Global Service Providers på Clavister.

Clavisters demo visas i Eneas monter, 6G10, och kan besökas från 26 februari till 1 mars 2018.

