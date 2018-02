Ein langjähriger Vertrauter von Chinas Präsident Xi könnte Finanzkreisen zufolge neuer Chef der chinesischen Zentralbank werden.

In China ist Reuters-Informationen zufolge ein langjähriger Vertrauter von Präsident Xi Jinping Favorit für den Spitzenposten bei der Zentralbank. Der an der US-Eliteuniversität Harvard ausgebildete Liu He dürfte Zhou Xiaochuan als Chef der Notenbank ablösen, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Liu ist einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...