Die Erholung im Dax kommt nur langsam voran. Damit steigt das Risiko, dass die Aktienmärkte noch einmal nach unten durchrutschen. Ist die Lage vielleicht sogar so kritisch wie 1929?

Die amerikanische Notenbank hat die Ruhe weg. Als ob sich in den vergangenen Wochen nichts an den Wertpapiermärkten geändert hätte, bereitet sie die Welt auf weitere Zinserhöhungen vor. Drei könnten es noch in diesem Jahr werden, die nächste erfolgt womöglich schon am 21. März.

Die neue Fed-Spitze unter Jerome Powell hat eine starke Wirtschaft im Rücken. Die US-Konjunktur hat sich zuletzt sogar noch gefestigt. Warum also warten mit dem Versprechen, die Zinsen weiter anzuheben?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die stramme Linie der US-Notenbank sei nicht gut für die Märkte. Doch in Amerika leben die Investoren schon seit eineinhalb Jahren mit steigenden Zinsen. Die für die Kapitalmärkte wichtigste Zinskurve, die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, zog in einer ersten Phase von 1,3 Prozent auf 2,6 Prozent an. Danach folgte eine Beruhigung auf 2,0 Prozent. Seitdem geht es steil nach oben, bisher wurden 2,9 Prozent erreicht.

Und noch immer wird das am amerikanischen Aktienmarkt positiv interpretiert: Hinter dem Zinsanstieg sehen Anleger die starke Konjunktur und die langsame Rückkehr zur Normalität; und hinter den Steuererleichterungen von Präsident Trump, auf denen derzeit große Hoffnungen ruhen, niedrigere Belastungen für Unternehmen, also höhere Gewinne.

Kommt es womöglich so schlimm wie 1929?

Obwohl die Rückschläge an den US-Börsen Anfang Februar sehr heftig waren, wurden die großen Trends nicht verletzt. Und nun, in der Erholungsphase, hat der Dow Jones schon die Hälfte seiner Verluste gutgemacht. An der Technologiebörse Nasdaq wurde der Einbruch sogar zu drei Vierteln ausgeglichen. Top-Aktien wie Amazon, Adobe oder Cisco haben nach dem Crash sogar schon wieder neue Höchstkurse erreicht. Sind das Anzeichen, dass die Gesamtmarkttendenz bald wieder nach oben zeigt?

Ausgerechnet im aktuell so starken US-Aktienmarkt sieht Vermögensverwalter Jens Ehrhardt derzeit das größte Risiko. Er geht sogar so weit, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...