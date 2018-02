Bonn - Der Mitte Dezember 2017 eingesetzte, deutliche Aufwärtstrend der deutschen Kapitalmarktrenditen ist seit Anfang Februar vorerst wieder zum Stillstand gekommen, so die Analysten von Postbank Research.Nach wiederholten Ausbruchversuchen der zehnjährigen Bundrendite Richtung 0,80% liege diese aktuell mit 0,71% im Bereich ihres Niveaus von Ende Januar - damit aber gleichwohl um rund 40 Basispunkte höher als noch Mitte Dezember letzten Jahres. Bei kürzeren Laufzeiten ergebe sich im Verlauf überwiegend ein vergleichbares Bild. Allerdings sei der Renditeanstieg hier etwas verhaltener ausgefallen, was mit einer moderaten Versteilerung der Kapitalmarktkurve einhergegangen sei. Etwas anders stelle sich die Situation hingegen am US-Rentenmarkt dar. Dort sei die Rendite zehnjähriger Treasuries seit der letzten Ausgabe der "Perspektiven" Ende Januar weiter um rund 20 Basispunkte auf zuletzt 2,92% gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...