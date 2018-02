Initiative zum Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderung - "Innovative Practice 2018" für Nachrichten in leicht lesbarer Sprache



Wien (ots) - Seit einem Jahr bietet die APA - Austria Presse Agentur unter dem Namen "Top Easy" einen Nachrichtendienst in leicht verständlicher Sprache an. Dieses Projekt wurde am Donnerstagabend bei der "Zero Project"-Konferenz in Wien als "Innovative Practice 2018" ausgezeichnet. Bei der Konferenz mit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern wurden zahlreiche innovative Projekte zum Thema Barrierefreiheit präsentiert.



Das von der Essl Foundation gegründete "[Zero Project] (https://zeroproject.org/)" unterstützt Initiativen, die sich den Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderung zum Ziel gesetzt haben. Gründer Martin Essl bekräftigte bei der dreitägigen Konferenz, die bei den Vereinten Nationen in Wien stattfand, erneut seine Vision einer barrierefreien Welt.



"Vielfach wird Barrierefreiheit lediglich mit Gebäuden in Zusammenhang gebracht, doch es geht dabei um so viel mehr", so Essl. "Barrierefreiheit betrifft auch Informations- und Kommunikationstechnologie, Transportwesen, Produkte sowie Dienstleistungen - kurz um jeden Aspekt unseres alltäglichen Lebens. Dies spiegelt sich in der vielfältigen Palette der Best-Practice-Beispiele wieder, die während der Konferenz präsentiert und diskutiert wurden."



"Diese Auszeichnung als innovatives Sozialprojekt zeigt den Bedarf an leicht verständlichen Nachrichten", freut sich Redaktionsleiter und APA-Newsmanager Christian Kneil. "Dank der Unterstützung von ?Zero Project? und mit Hilfe weiterer Sozial- und Medienpartner kommen wir unserem Ziel näher, ?Top Easy? für mehr Menschen zugänglich zu machen", ist Projektleiterin Alexandra Roth überzeugt.



Im Rahmen des Projektes "Top Easy" produziert die APA-Redaktion fünfmal die Woche einen kompakten Überblick in einfacher Sprache, der die vier bis sechs wichtigsten Meldungen des Tages aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Chronik, Kultur und Sport enthält. Der leicht verständliche Nachrichtenüberblick wird am späten Nachmittag verschickt und kann per E-Mail, über die Informations- und Rechercheplattform APA-OnlineManager (AOM) oder via XML-Feed direkt bezogen werden.



Fachliche Unterstützung für "Top Easy" liefert das Grazer Unternehmen capito, das sich auf Übersetzungen von Texten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spezialisiert hat. Mitfinanziert wird das Projekt vom Sozialministerium.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: APA - Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 (0)1 360 60-5710 petra.haller@apa.at http://www.apa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/339/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: APA - Austria Presse Agentur newsroom: http://www.presseportal.de/nr/69625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_69625.rss2