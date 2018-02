Die Rockband Goitzsche Front aus Bitterfeld steht mit "Deines Glückes Schmied" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Es ist das erste Mal, dass das Quartett aus Sachsen-Anhalt die Spitze erreicht - und das zweite Mal überhaupt, dass sie in der Hitliste auftauchen. 2016 hatten Pascal Bock & Co. mit "Monument" noch Platz 16. erreicht. Lukas Rieger kommt mit "Code" auf Platz zwei, der Karlsruher Rapper Haze ist mit "Die Zwielicht LP" auf Rang drei.

In den Single-Charts ist der der "Fifty Shades of Grey 3"-Titeltrack "For You" von Liam Payne & Rita Ora. Der zweite Platz geht an Bausa ("Was du Liebe nennst"), Rang drei an an Drake ("God's Plan"). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.