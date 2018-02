FRANKFURT (Dow Jones)--Die rund 55.000 Beschäftigten der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) erhalten in den nächsten zwei Jahren insgesamt 5,6 Prozent mehr Geld. Nach Warnstreiks kam der bundesweite Tarifabschluss zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft und den Arbeitgebern am späten Donnerstag in der dritten Verhandlungsrunde zustande.

Rückwirkend zum 1. Januar 2018 steigen die Vergütungen um 3 Prozent, ab 2019 um weitere 2,6 Prozent. Ergänzend wird stufenweise bis 2019 das Weihnachtsgeld von 95 Prozent eines Monatsgehaltes auf 100 Prozent angehoben. Die Zeitzuschläge für Nacht- und Samstagsarbeit werden ab sofort auf 20 Prozent je Stunde erhöht. Der bestehende jährliche Gesundheitszuschuss wurde um 25 Prozent auf 100 Euro jährlich erhöht.

"Dies ist ein Tarifabschluss, der sich sehen lassen kann. Damit konnte nicht nur eine Reallohn-Steigerung erreicht werden. Er ist auch der wirtschaftlichen Lage angemessen", wird Gabriele Gröschl-Bahr in einer Mitteilung von Verdi zitiert. Sie ist im Bundesvorstand zuständig für die Sozialversicherung. Der Tarifvertrag sieht zudem ab 2018 auch für Auszubildende 30 Urlaubstage sowie eine Regelung zur unbefristeten Übernahme nach der Ausbildung vor.

Im Hinblick auf die massiven Auswirkungen der Digitalisierung bei den Krankenkassen wurde zudem die Aufnahme von gesonderten Tarifverhandlungen zu diesem Thema vereinbart.

Verdi hatte zu Beginn der Verhandlungen im Dezember 6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten gefordert.

Die Mitglieder müssen bis zum 4. April über die Annahme des Vertrags entscheiden.

