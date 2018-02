Düsseldorf (ots) - Wolfgang Rolla du Rosey ist "Drucker des Jahres". Der Geschäftsführer der auf Kalender spezialisierten Druckerei Terminic in Bremen wurde von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins "Druck & Medien" auf Platz 1 gesetzt. Sie hoben vor allem seinen fairen Führungsstil, die Beständigkeit und die Tiefe des persönlichen Kontakts hervor. "Hohe Qualität der Produkte, innovatives Denken, Beständigkeit eines Traditionsproduktes", "Herr Rolla du Rosey verkörpert sein Unternehmen wie kein Zweiter", "er ist ein absolutes Original, ein charismatischer Mann mit Ecken und Kanten", begründeten die Leserinnen und Leser ihre Wahl.



Mit einem Sonderpreis für ihr Lebenswerk, von der Redaktion gewählt, werden die Geschwister Grieger ausgezeichnet. Marlies Lamertz, Walter und Wilfried Grieger haben in jungen Jahren beide Eltern verloren, aber nicht ihren Mut. Gemeinsam haben sie das Unternehmen Walter Grieger Offsetdruck in Kaldenkirchen-Nettetal aufgebaut, das seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt besteht.



Martin Bruttel und Thomas Pfefferle von Colordruck Baiersbronn erhalten den Preis für Innovation. Die Leserinnen und Leser bewerteten die Investition in den Digitaldruck und den Aufbau einer vollständigen digitalen Verpackungsprodukten als herausragend.



Nachhaltigster Drucker des Jahres ist Matthias Simon von Print Pool. Er sei hier ein Vorreiter meinten die Leserinnen und Leser: "Herr Simon setzt konsequent auf umweltfreundliche, qualitativ hochwertige Druckerzeugnisse. Seine Aktivitäten gehen deutschlandweit über das Normalmaß an Kundenakquise hinaus. Mit einem großen Netzwerk über viele Branchen hinweg gelingt es ihm dabei offensichtlich einen loyalen Kundenstamm auszubauen und zu erhalten".



Huschke Rolla du Rosey erhält die Auszeichnung als "Junger Wilder" des Jahres. Als "dynamisch und aufstrebend" beurteilten die Leserinnen und Leser den Vertriebsleiter von Terminic und bescheinigten ihm "Kreativität", "neue Ideen" und "einen hervorragenden Umgang mit den Kunden".



Canons UV Gel-Technologie hat den Hersteller-Preis gewonnen. Das Gel der Technologie wird bei Kontakt mit dem Druckmedium sofort fixiert. Dies führt zu einer kontrollierten und präzisen Punktpositionierung mit minimaler Punktausdehnung. "Abriebfest, abwischbar, ein wenig Glanz und recht flexibel", beurteilten die Leserinnen und Leser die neue Technik.



Zum ersten Mal hat "Druck & Medien" die Leserinnen und Leser zur Abstimmung über die "Drucker des Jahres" aufgerufen und online 2.460 Stimmen erhalten. Zuvor hatte die Redaktion in fünf Kategorien jeweils zehn Nominierte auf die Shortlist gesetzt.



Die feierliche Auszeichnung aller Nominierten fand am 22. Februar bei einem Galaabend in Kooperation mit der Messe drupa in Düsseldorf statt.



Zur Bildergalerie (www.newsroom.de/service-mehr/events/event-galer ien/die-drucker-des-jahres-55/)



Das Siegerfoto zeigt Sandra Küchler, Chefredaktuerin "Druck & Medien", Paul Albert Deimel, Hauptgeschäftsführer Bundesverband Druck und Medien, Wolfgang Rolla du Rosey, Geschäftsführer Terminic, Sabine Geldermann, Director of drupa und Johann Oberauer, Herausgeber "Druck & Medien" (v.l.)



Ein Überblick über alle Gewinner wird in der nächsten Ausgabe von "Druck & Medien" veröffentlicht, die am 3. April erscheint.



Die ersten Plätze im Überblick:



Sonderpreis Lebenswerk



Marlies Lamertz, Walter und Wilfried Grieger; Walter Grieger Offsetdruck



Hauptkategorie Drucker des Jahres



1. Platz: Wolfgang Rolla du Rosey; Terminic 2. Platz: Heinz Wurzel; Wurzel Mediengruppe 3. Platz: Günter Thomas; GT Trendhouse 24 und GT Produktion



Kategorie "Innovation"



1. Platz: Martin Bruttel, Thomas Pfefferle; Colordruck Baiersbronn 2. Platz: Nicole Royar; SDK Systemdruck 3. Platz: Francisco Martinez; Straub Druck +Medien



Kategorie "Nachhaltigkeit"



1. Platz: Matthias Simon; Print Pool 2. Platz: Irmgard, Matthias und Michael Abt; Abt Mediengruppe 3. Platz: Tomislav Bucec; Laserline



Kategorie "Junge Wilde"



1. Platz: Huschke Rolla du Rosey; Terminic 2. Platz: Philipp Dietrich; Posterlounge 3. Platz: Matthias und Stefan Vollherbst; Vollherbst Etiketten



Kategorie "Hersteller"



1. Platz: Canon, UV Gel-Technologie 2. Platz: Hubergroup, kobaltfreie Druckfarben 3. Platz: Heidelberg und MK Masterwork: Promatrix-Serie



OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66148 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66148.rss2



Pressekontakt: Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail: johann.oberauer@oberauer.com