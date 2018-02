Ich verfolge die Märkte für Kryptowährungen genau und ich habe in der Vergangenheit Bitcoin gekauft. Allerdings habe ich seit mehr als einem Jahr keine Bitcoins mehr besessen, und obwohl ich die riesige Rallye Ende 2017 verpasst habe, kann ich mich einfach nicht dazu durchringen, Bitcoin im Wert von 10.000 US-Dollar zu kaufen. Hier sind die Gründe, warum ich nicht denke, dass Bitcoin mit seinem aktuell hohen Kurs eine sinnvolle Zahlungsmethode, ein Wertspeicher oder eine brauchbare langfristige Investition ist.

Ich habe Bitcoin in der Vergangenheit gekauft

Um das klarzustellen: Ich habe in der Vergangenheit Bitcoin gekauft (und gemined). Von 2014 bis 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...