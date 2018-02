FMW-Redaktion

Die Halbschwester von Kim Kardashian, It-Girl und Model Kylie Jenner, hat es geschafft gestern am US-Aktienmarkt so richtig für Furore zu sorgen. Die intensive Nutzerin der Snapchat-App zeigt sich offensichtlich frustriert über ein Software-Update, das eigentlich die Benutzerfreundlichkeit verbessern sollte. Lustigerweise beschwert sie sich darüber nicht auf Snapchat, sondern über dem für solche Zwecke offensichtlich besser geeigneten Nachrichten-Ticker "Twitter".

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

- Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Der Tweet von vorgestern hat bis jetzt 312.000 Likes und 63.000 Kommentare. Das zeigt, wie viele ihrer Follower sich davon angesprochen fühlen. Sie fragt in diesem Tweet, ob es außer ihr auch noch andere Nutzer gibt, die (seit dem Update) Snapchat nicht mehr nutzen. Sowas kann bei einem Social Media-Unternehmen mit nur einem Produkt (die Snapchat-App), und bei dem leicht beeinflussbaren jungen Publikum, schon zu ernsthaften Problemen führen. Denn die Social Media-Gemeinde ...

