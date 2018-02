An Karneval ereilt Herrn K. die Schreckensnachricht: Firmenchef Reschke muss gehen. Es folgen Revierkämpfe mit einer jähen Wende.

Die folgende Geschichte trug sich mitten im Karneval zu, was nicht bedeuten muss, dass sie lustig wird. Jedenfalls hieß es plötzlich, Reschke sei tot. Also nicht körperlich. Herrn K.s Firmenchef wurde offenbar rausgeschmissen, geschasst, abgeschossen, was für Herrn K. bis dahin so wahrscheinlich war wie ein pünktlicher Eurowings-Flug.

Immerhin kam die Mail aus Reschkes eigenem Büro, auch wenn er bis dahin als quasi unkündbar galt. Wegen seines jovialen Patriarchen-Gestus. Wegen seines selbst von Konkurrenten bewunderten Business-Instinkts. Und auch wegen seiner gusseisernen Art, präventiv jeden rauszuschmeißen, der zu langsam war oder zu schnell.

Reschke war ein Office-Machiavelli vom Feinsten. Insofern war es wohl nur verständlich, dass sich die Stimmen zu seinem Abgang sofort in drei Gruppen sortieren ließen: wer mit ihm konnte. Wer sein nächstes Opfer gewesen wäre. Und wer sich jetzt mehr oder weniger berechtigte Hoffnungen auf seine Nachfolge machte.

"Es ist alles so archaisch", sagte Frau Stibbenbrook, die zur vierten Gruppe zählt: den völlig unbedeutenden Mitläufern. "Wie in einem Wolfsrudel, wenn das Alphatier ...

