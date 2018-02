Hergiswil - Der IT-Distributor Also hat seine mittelfristigen Ziele erhöht. Einerseits hat das Unternehmen das erst letztes Jahr gesetzte Zielband bereits annähernd erreicht. Vor allem aber sieht Also-CEO Gustavo Möller-Hergt namentlich im neuen As-a-Service-Geschäft ein enormes Potential.

In drei bis fünf Jahren sieht die Also-Gruppe ihren Umsatz im Bereich zwischen 10 und 14 Mrd EUR, das heisst rund 1 bis 5 Mrd EUR höher als 2017. Ebenfalls revidiert hat das Management des IT-Distributors das Margenziel. So soll die EBITDA-Marge zwischen 2,1 und 2,6% zu liegen kommen. Bisher lag das Ziel zwischen 2,0 und 2,5%, die aktuelle Marge beträgt knapp 1,8%.

Hintergrund für die angepeilte höhere Marge liegt in den Chancen, die Also in seinem derzeit noch kleinsten Geschäftsbereich wittert. In diesem As-a-Service genannten Geschäft tritt Also als Outsourcing-Partner für Logistik- respektive IT-Dienstleistungen auf und verrechnet diese volumenabhängig. Dabei kauft ein Unternehmen beispielsweise Computer und die Software für ihre Mitarbeiter nicht mehr, sondern mietet sie nur und zahlt für deren Nutzung. Also stellt dabei etwas die ...

