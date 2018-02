IRW-PRESS: Giyani Metals Corp.: Giyani erweitert seine Investor-Relations-Partner um Stockhouse und startet umfassende globale Marketingkampagne

Giyani erweitert seine Investor-Relations-Partner um Stockhouse und startet umfassende globale Marketingkampagne

Oakville (Ontario), 23. Februar 2018. Giyani Metals Corporation (TSX-V: WDG, GR: A2DUU8) (Giyani oder das Unternehmen) freut sich, Stockhouse in seinem bestehenden Netzwerk an Investor-Relations-Partnern willkommen zu heißen, und startet eine umfassende globale Marketingkampagne, um das Unternehmen zu vermarkten und seinen Plan umzusetzen, ein führender Manganlieferant für den Batteriemarkt zu werden. Das Unternehmen erhöht durch eine Reihe eigener Informationsveranstaltungen und erstklassigen Industrieevents weiterhin das Bewusstsein für sein beträchtliches Potenzial auf neuen Märkten.

Stockhouse, die größte Informationsplattform Nordamerikas für Rohstoffunternehmen mit geringem Börsenwert, ist eine wichtige Ergänzung des bestehenden Netzwerks an IR-Partnern des Unternehmens, dem auch InvestorIntel, Investing News Network und das deutsche IR-Unternehmen DGWA angehören. Angesichts von über einer Million Besuchern pro Monat wird Stockhouse die Reichweite von Giyani auf eine deutlich größere Basis von Privatanlegern erweitern. Die Vertragskosten belaufen sich auf 68.466 Dollar pro Jahr.

Außerdem führt das Management eine globale Informationsveranstaltung durch, um Giyani neuen institutionellen Investoren in Asien und Europa vorzustellen und neue Märkte zu betreten. Angesichts von Anzeichen eines neuerlichen Interesses seitens der Investment-Community in der Rohstoffbranche im Jahr 2018 befindet sich Giyani in einer günstigen Lage, um angesichts seines hochgradigen Manganprojekts in fortgeschrittenem Stadium im Kanye Basin in Botsuana (Afrika) von dieser prognostizierten Erholung zu profitieren.

Diese umfassende Marketingstrategie ist der Schlüssel zu unserem Erfolg, indem wir die wahren Stärken und Unterscheidungsmerkmale kommunizieren, die wir als eine der führenden aufstrebenden Möglichkeiten im Bereich von hochgradigem, hochreinem Mangan für den Batteriemarkt bieten, sagte CEO Robin Birchall.

Über Giyani Giyani Metals Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung eines Aktionärswerts durch die Erschließung seines hochgradigen Manganprojekts im Kanye Basin in Botsuana (Afrika) gerichtet ist.

Weitere Informationen und Unterlagen des Unternehmens sind auf www.sedar.com und auf der Webseite von Giyani (http://giyanimetals.com/) erhältlich.

Für das Board of Directors von Giyani Metals Corp.

Robin Birchall, CEO

Ansprechpartner:- Giyani Metals Corporation Robin Birchall CEO, Director +447711313019 rbirchall@giyanimetals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, zur finanziellen Lage des Unternehmens etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

GIYANI METALS CORP. 277 LAKESHORE ROAD EAST, OAKVILLE, Ontario L6J 1H9

T:289-837-0066 - F: 289-837-1166 www.GIYANIMETALS.com TSX.v-WDG

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42537 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42537&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37637 H1055

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA37637H1055

AXC0173 2018-02-23/15:09