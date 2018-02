BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat in den Wochen vor der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel einem Bericht zufolge zahlreiche Genehmigungen für Rüstungsexporte in die Türkei erteilt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und bezieht sich auf eine Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen (Linke).

Demnach wurde die Erlaubnis in 31 Fällen in den gut fünf Wochen zwischen dem 18. Dezember 2017 und dem 24. Januar 2018 gegeben. Genaue Angaben über Art und Umfang der Rüstungsgüter macht die Bundesregierung nicht. Eine der Genehmigungen trägt laut RND den Code "A0013", was für "Spezialpanzer- oder Schutzausrüstung" stehe.

Genehmigung für Verstärkung türkischer Panzer?

Nach der Freilassung Yücels hatte das Auswärtige Amt betont, es habe keine schmutzigen Deals oder Gegengeschäfte gegeben. Die Türkei würde gerne ihre Kampfpanzer Leopard 2 aus deutscher Fabrikation gegen Minen und den Beschuss mit Panzerfäusten nachrüsten. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wollte das wohlwollend prüfen lassen, kassierte das Vorhaben aber nach eigenen Worten wegen des Einmarschs der Türken in Nordsyrien.

Anfang November traf er Vertreter der hiesigen Rüstungsbranche, darunter Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Das Unternehmen stünde für die Nachrüstung bereit und ist darüber hinaus am Bau von 1.000 neuen Panzern für die türkische Armee interessiert.

Linken-Politikerin Dagdelen übte an den Waffenlieferungen scharfe Kritik. "Während die Türkei unmittelbar den völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee ins syrische Afrin vorbereitet hat, wurden innerhalb nur eines Monats 31 Rüstungsexporte genehmigt. Das ist skandalös", beklagte sie.

