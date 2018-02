ROUNDUP: BMW baut Elektro-Mini in China

MÜNCHEN - BWM will den bisher ausschließlich in Europa gebauten Mini künftig auch in China herstellen. Zusammen mit dem chinesischen Autobauer Great Wall soll die zweite Generation des elektrisch angetriebenen Minis in der Volksrepublik produziert werden - eine entsprechende Absichtserklärung sei am Freitag unterschrieben worden, teilte BMW in München mit.

ROUNDUP: Royal Bank of Scotland schafft ersten Gewinn in zehn Jahren

LONDON - Die während der Finanzkrise verstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) hat erstmals seit zehn Jahren wieder Geld verdient. Die Feierlaune hielt sich am Freitag allerdings in Grenzen: Zum einen schwebt immer noch ein Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium wegen fauler Hypothekenpapiere wie ein Damoklesschwert über der Bank. Zum anderen muss die RBS einen teuren Umbau stemmen.

ROUNDUP: Swiss Re zahlt Aktionären trotz Gewinneinbruch höhere Dividende

ZÜRICH - Die Hurrikan-Serie und andere Katastrophen haben bei dem weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re den Gewinn 2017 kräftig geschrumpft. Dank seines dicken Kapitalpolsters will der Konzern seinen Aktionären dennoch eine höhere Dividende ausschütten - ganz wie der deutsche Weltmarktführer Munich Re . Auch einen milliardenschweren Aktienrückkauf soll es wieder geben, wie die Schweizer am Freitag in Zürich mitteilten. Denn nach den Milliardenschäden von 2017 verbessern steigende Prämien die Gewinnaussichten für die Branche.

Studie: Aktionäre dürfen sich über Rekorddividenden freuen

FRANKFURT - Deutschlands Aktionäre dürfen sich in diesem Jahr laut einer Studie über eine Rekordsumme an Dividenden freuen. 46,5 Milliarden Euro und damit gut neun Prozent mehr als im Vorjahr werden die großen deutschen Konzerne nach Berechnungen der DZ Bank an ihre Anteilseigner ausschütten. Diese am Freitag veröffentlichte Zahl bezieht sich auf die 110 Unternehmen, die in Dax , MDax und TecDax notiert sind.

ROUNDUP: Neue Mitglieder bescheren Xing unerwartet kräftiges Wachstum

HAMBURG - Das Karrierenetzwerk Xing profitiert von einem ungebremst hohen Zustrom an neuen Nutzern. Umsatz und Gewinn stiegen im vergangenen Jahr kräftig. Davon profitieren die Aktionäre ganz direkt, allen voran Hauptanteilseigner Burda: Der Xing-Vorstand will die Dividende merklich anheben von 1,37 Euro auf 1,68 Euro.

Post-Tarifstreit: Warnstreiks in neun Bundesländern

BONN - Wer auf Briefe oder Pakete wartet, könnte mancherorts in Deutschland vorerst enttäuscht werden: Im Tarifstreit bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Schätzungsweise 1500 Zusteller aus neun Bundesländern legten am Freitag die Arbeit vorübergehend nieder, wie eine Verdi-Sprecherin in Berlin sagte. Die Warnstreiks finden den Angaben zufolge in Ostdeutschland - Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt - sowie in Niedersachsen und Bremen statt. Auch in Baden-Württemberg und in Hessens kommt es zu Arbeitsausständen. Kundgebungen gibt es in Hannover, Magdeburg und Karlsruhe.

O2-Mutter Telefonica Deutschland will mittelfristig profitabler werden

LONDON - Der Mobilfunker Telefonica Deutschland will durch Kosteneinsparungen und neue Produkte in den kommenden Jahren profitabler werden. Ein effizienterer Vertrieb, die digitale Automatisierung von Prozessen und die einfachere Interaktion mit Kunden sollen zwischen 2019 und 2022 einen positiven Effekt auf das operative Ergebnis (Oibda) von insgesamt rund 600 Millionen Euro haben, wie die O2-Muttergesellschaft am Freitag anlässlich einer Investorenveranstaltung in London mitteilte. Die Margen sollen steigen, und das TecDax-Schwergewicht will den Anlegern weiter eine nach eigener Aussage attraktive Dividendenrendite bieten.

ROUNDUP: RIB Software und Microsoft machen gemeinsame Sache bei Cloud-Plattform

STUTTGART - Der Softwarehersteller RIB verbündet sich mit dem US-Konzern Microsoft . Die Unternehmen wollen beim Aufbau der Cloud-Plattform für das Bauwesen MTWO kooperieren, wie RIB Software am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Geschäftsmodell soll darin bestehen, Gebühren für das Abonnement der durch Microsoft und RIB in der Cloud bereitgestellten Software- und Daten-Services zu erheben. Von der Allianz verspricht sich RIB bereits in den ersten zwei Jahren hundert Kunden.

Lebensmittelriese General Mills will Tierfutter-Anbieter Blue Buffalo kaufen

MINNEAPOLIS/WILTON - Der US-Lebensmittelkonzern General Mills will sich in einem Milliardendeal den heimischen Tierfutter-Hersteller Blue Buffalo Pet Products einverleiben. General Mills bietet 40 US-Dollar je Aktie und damit rund 7,8 Milliarden US-Dollar für Blue Buffalo insgesamt, wie der Hersteller von Häagen-Dazs-Eis und Knack-&-Back-Brötchen am Freitag in Minneapolis mitteilte.

Weitere Meldungen -Betreiber bestätigt: 770 Millionen Euro Mehrkosten für BER -Ryanair verlegt Strecken von Hahn nach Frankfurt -ROUNDUP: China übernimmt Kontrolle bei Versicherungsriesen Anbang -Ikea ruft Schaumkonfekt wegen Verschmutzung durch Mäuse zurück -ROUNDUP: SpaceX schickt zwei Testsatelliten ins All - Panne mit Raketenspitze -ROUNDUP: British-Airways-Mutter IAG weitet Flugangebot kräftig aus - Kursrutsch -Air-France-Flüge wegen Streiks ausgefallen -Ford beruft Nachfolger für gefeuerten Nordamerika-Chef -IPO: Stemmer Imaging wird Aktien in der Mitte der Spanne los -Studie: Sand könnte regional knapp werden -ROUNDUP: Regierung lässt mögliche Konsequenzen aus Diesel-Urteil offen -Kylie Jenner twittert - Aktie von Snapchat-Firma stürzt ab -Ankara setzt sich im Erdgasstreit vor Zypern durch -Volks- und Raiffeisenbanken im Norden legen weiter zu -Konsumforscher: Vorliebe für hochwertige Craft-Spirituosen wächst -ROUNDUP/Europa League: Dortmund gegen Salzburg, Leipzig gegen St. Petersburg -Rhön-Klinikum erleidet Gewinneinbruch - Besserung 2018 erwartet -Hardware-Riese HP erfreut Anleger mit starken Zahlen -Qutoensieger RTL - ESC und 'Goldene Kamera' erst dahinter -Saint-Gobain erfüllt im Jahr 2017 die Erwartungen -Allianz geht bei Komplettübernahme von Euler Hermes auf die Zielgerade -Nordmetall billigt Tarifeinigung endgültig -AirBnb baut Geschäft mit Hotels und Luxus aus -LafargeHolcim übernimmt britische Kendall Group -BMW-Finanztochter legt US-Klage gegen Millionenzahlung bei -Standard Life Aberdeen verkauft Versicherungssparte an Abwickler Phoenix -Immobilienbanker wird Chefkontrolleur der BayernLB -Oligarch Deripaska gibt Führung beim Aluminiumriesen Rusal ab -Credit Suisse verliert vor US-Gericht gegen Hedgefonds - Berufung angekündigt -EU verlängert Prüfungsfrist von Linde/Praxair-Fusion -Norwegens Staatsfonds will in deutschen Mittelstand investieren

