Der kanadische Dollar legt nun unerwartet gegenüber dem amerikanischen Nachbarn zu und so fällt der USD/CAD zum Tief in den Bereich der 1,2620. USD/CAD am 3-Tagestief Das Paar erreichte schnell das neue Tagestief von 1,2620, nach dem die kanadische Inflation zeigte, dass das CPI auf Jahresbasis mit 1,7 % über der Prognose lag. Auf Monatsbasis legten ...

