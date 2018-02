Inbjudan Till Clavisters Kapitalmarknadsdag 2018

STOCKHOLM, Feb. 23, 2018 /PRNewswire/ --

Clavister (CLAV: NASDAQ), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, bjuder in analytiker, investerare och media till en kapitalmarknadsdag den 22:a mars 2018.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att tillhandahålla en uppdatering av Clavisters strategi och nuvarande affärsstatus. Dagen kommer även att innehålla konkreta affärsexempel för att demonstrera hur Clavisters affärsmodell fungerar och hur vägen till tillväxt och lönsamhet ser ut.

Under dagen kommer deltagarna ha möjlighet till fördjupade diskussioner med Clavisters ledning.

Presentationerna kommer att ledas av Clavister VD John Vestberg, CFO Håkan Mattisson och strategichef Przemek Sienkiewicz, tillsammans med styrelsens ordförande Viktor Kovacs samt medlemmar ur bolagets ledningsgrupp. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Deltagare hälsas välkomna från kl 08:00 och eventet startar kl 08:30. En detaljerad agenda samt information om plats kommer att publiceras innan kapitalmarknadsdagen.

