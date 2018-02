Etwas überraschend liegt das Musterdepot nach Woche 8 im laufenden Jahr im Nachkommabereich im Minus. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau war an den Märkten jedoch überfällig. Zum aktuellen BondGuide-Newsletter geht's hier! Rot ist rot, allerdings 0,4% auch nicht geeignet, eine Systemkrise auszurufen. Die Börsen haben weltweit konsolidiert in den vergangenen Wochen - und nicht einmal ein so unbedeutender ...

