Die IBC gibt mit Stolz bekannt, dass Keith Underwood, Director of Strategy and Technology bei Channel 4, als "Guest Chair of the Conference" für die IBC2018 gewonnen werden konnte. Als Gallionsfigur und Markenbotschafter für die IBC bestimmt Keith die Ziele des Programms und stärkt das Bewusstsein und Engagement für die IBC in traditionellen und konvergierenden Medienmärkten.

Keith ist Mitglied des Channel 4 Executive Committee, verantwortlich für Strategie- und Unternehmensentwicklung, Sendebetrieb, Content Management, Unternehmenssysteme und die Weiterentwicklung der digitalen Produkte von Channel 4. Zu seinen Leistungen bei dem britischen Fernsehsender zählt die Einführung des preisgekrönten Video-On-Demand-Dienstes "All 4", der 2015 das Format 4oD ersetzt hat.

"Die Medienindustrie erfährt zurzeit grundlegende Veränderungen im Verbraucherverhalten, in der Wettbewerbsdynamik und bei technologischen Innovationen", erläuterte Keith Underwood. "Die unerbittliche Disruption von etablierten Geschäftsmodellen bietet allen Beteiligten in der Wertschöpfungskette neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen. In diesem Kontext freue ich mich, auf der IBC ein breites und vielseitiges Spektrum an Referenten zu präsentieren, die auf Basis ihrer praktischer Erfahrungen Methoden aufzeigen, um diese disruptiven Kräfte zu bändigen."

Vor seinem Wechsel zu Channel 4 war Keith als Vice President of Strategy and Digital Media für Discovery Networks International für alle Gebiete außerhalb der USA zuständig, nachdem er als Mitglied des UK Executive Management Team für Strategie und Geschäfts-/Wirtschaftsentwicklung verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zu Channel 4 war Keith als Vice President of Strategy and Digital Media für Discovery Networks International für alle Gebiete außerhalb der USA zuständig, nachdem er als Mitglied des UK Executive Management Team für Strategie und Geschäfts-/Wirtschaftsentwicklung verantwortlich war. Nach seiner Tätigkeit als Chairman bei Freeview und ein Board Director bei YouView ist Keith jetzt als Board Director of Digital UK and Parable VR tätig.

"Wir freuen uns, dass Keith diese Schlüsselfunktion übernommen hat", erklärte Michael Crimp, CEO, IBC. "Keith bringt unschätzbare Erfahrungen im Bereich Rundfunk/Fernsehen und neue Medien mit. Sein strategisches Denken in puncto geschäftlicher Chancen und technologischer Möglichkeiten hat einen hohen Stellenwert, da die IBC ihre Programminhalte der Weltklasse kontinuierlich erweitert."

Über die IBC

Die IBC ist die weltweit führende Messe für Medien, Unterhaltung und Technologie. Sie zieht über 57.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern an. Die IBC umfasst eine hoch angesehene, durch Fachleute geprüfte Konferenz und eine Messe mit über 1.700 Ausstellern, die sich aus führenden Anbietern modernster Technologien aus den Bereichen elektronische Medien und Entertainment zusammensetzen.

Termine IBC2018 Konferenz: 13. 17. September 2018 Ausstellung: 14. 18. September 2018

Weitere Informationen über die IBC2018 finden Sie unter: show.ibc.org/

