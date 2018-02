Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat das Jahr 2017 mit deutlich weniger Gewinn abgeschlossen. Der Ergebnisrückgang überrascht nicht, schliesslich belasteten rekordhohe Kosten für Katastrophenschäden die Rechnung. Swiss Re kann die Schäden allerdings mithilfe des dicken Kapitalpolsters auffangen und trotz allem mehr Dividende ausschütten sowie weitere Aktien zurückkaufen. An der Börse legen die Titel zu, auch weil der Einstieg der japanischen Softbank als gewichtiger Aktionär ein Thema bleibt.

Zu den Gesprächen mit Softbank, die der Verwaltungsrat seit Anfang Februar führt, äusserte sich das Management am Freitag anlässlich der Bilanzmedienkonferenz in Zürich allerdings nur vage. Die Gespräche stünden erst am Anfang und der Inhalt könne daher nicht kommentiert werden, lautete die Kernbotschaft.

In der Mitteilung zum Jahresabschluss hiess es immerhin, dass der Verwaltungsrat mögliche "strategische und finanzielle Implikationen einer etwaigen Partnerschaft" prüfe. Die Ausgabe von neuem Kapital zur Beteiligung von Softbank ziehe man aber nicht in Erwägung. Derweil glaubt CEO Christian Mumenthaler, dass grundsätzlich ein Ankeraktionär für die langfristige Entwicklung der Gruppe von Vorteil sein könnte.

Softbank will sich laut Medienberichten massgeblich - von bis zu 30% ist die Rede - an Swiss Re beteiligen. Das japanische Konglomerat vereint unter einem Dach Aktivitäten wie etwa Mobilfunk, Chipfertigung, Mitfahrdienste oder ...

